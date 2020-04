Reprodução Instagram, DR

Em quarentena, João Paulo Rodrigues decidiu mudar de visual. O humorista rapou o cabelo, tendo partilhado o resultado final da mudança de visual com os seus seguidores nas redes sociais, esta quarta-feira, 8 de abril.

"E tudo o vento levou", brincou na legenda da imagem.

Entre os vários comentários à publicação, não faltaram elogios ao novo penteado do artista. No entanto, por outro lado, houve quem preferisse o antigo visual do humorista.

Eis o antes e o depois:

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR