José Mourinho foi apanhado a quebrar as regras de isolamento, depois de várias images mostrarem o técnico português num parque no norte de Londres. Mourinho foi fotografado a dar um treino a Tanguy Ndombélé.

O treinador foi visto ainda a dar uma sessão de treino a outros jogagadores do Tottenham , que não foram identificados. Além de Tanguy Ndombélé, Davinson Sánchez e Ryan Sessegnon foram vistos a correr lado a lado, ignorando a recomendação de dois metros de distância.

Segundo o Guardian, o governo inglês permite o exercício físico ao ar livre no caso de ser executado por pessoas do mesmo agregado familiar. "Todos os nossos jogadores tê sido alertados para respeitar as normas distanciamento social na prática de exercício ao ar livre. Continuaremos a reforçar esta mensagem", disse um representante do clube ao jornal.