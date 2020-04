Reprodução Instagram, DR

Cláudia Vieira é uma mãe extremosa. Prova disso são as imagens das duas filhas que tem partilhado nas redes sociais. Ainda esta quarta-feira, 8 de abril, a atriz partilhou um enternecedor vídeo em que a filha mais nova, Caetana, surge divertida com um dos companheiros de quatro patas lá de casa.

Minutos depois, Cláudia Vieira publicou uma encantadora fotografia da pequena Caetana com a irmã, Maria, de dez anos.

Recorde-se que Caetana é fruto do atual relação com João Alves, enquanto Maria, é fruto da anterior relação com Pedro Teixeira.