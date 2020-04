Reprodução Instagram, DR

António e Catarina Raminhos têm usado as redes sociais para mostrar como estão a viver a quarentena com as três filhas, Maria Inês, Maria Leonor e Maria Rita.

Esta quarta-feira, 8 de abril, para promover um direto com a mulher na sua página de Instagram, o humorista usou uma fotografia de há 13 anos, mais concretamente do dia de casamento de ambos.

"Vieram do passado para vos dizer coisas... Até já", brincou na legenda da imagem.

