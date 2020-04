Instagram

Sofia Escobar está em Portugal com o filho, Gabriel, de seis anos, e o seu marido, Gonzalo Ramos em Madrid, Espanha, também a cumprir a quarentena. Para matar as saudades, o casal de artistas brindou os seus seguidores nas redes sociais com um emocionante momento musical.

No vídeo partilhado no Instagram, a portuguesa e o espanhol interpretam o tema Shallow, celebrizado por Lady Gaga e Bradley Cooper no filme Assim Nasce Uma Estrela. Tudo isto sob o olhar atento do pequeno Gabriel.

“Maravilhosos. Obrigada”, “Emocionou-me muito” ou “Que momento incrível. Força para vocês”, lê-se na caixa de comentários.

Instagram