Foi no passado dia 17 de março que Pimpinha Jardim e Francisco Spínola deram as boas-vindas ao terceiro filho, o pequeno Tomás. Desde então, a repórter da TVI tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens do menino. Ainda esta segunda-feira, 6 de abril, a filha mais velha de Cinha Jardim partilhou uma enternecedora fotografia em que o pequeno Tomás surge acompanhado pelo irmão mais velho, Francisco, de oito anos.

"A nossa quarentena", escreveu Pimpinha na legenda da imagem que valeu diversos elogios, incluindo de rostos bem conhecidos como Tânia Ribas de Oliveira, Cuca Roseta e Isabel Figueiras.

Recorde-se que além de Tomás e Francisco, Pimpinha Jardim e Francisco Spínola já pais de Raúl, de cinco anos.

