Axelle/Bauer-Griffin

Nos últimos dias um vídeo, gravado no passado dia 1 de abril, começou a circular nas redes sociais e mostra um homem a agarrar no pescoço de uma mulher e de seguida a atirar-la para o chão. Após alguns rumores, chegou a confirmação de que se tratava do famoso ator Ezra Miller.

De acordo com a revista Variety, o incidente aconteceu à porta do bar Prikið Kaffihús, em Reykjavik, na Islândia. Na gravação, o ator, conhecido por interpretar o super-herói Flash no cinema, começa por dizer “oh, queres lutar? É isso que queres?”, levando Ezra a iniciar uma luta.

Tudo aparentava tratar-se de uma brincadeira, mas fonte ligada ao bar disse que tudo começou porque um grupo de fãs "bastante insistentes" não largavam o ator. Ezra ainda não fez comentários sobre o assunto.