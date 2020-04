Instagram

César Mourão sempre foi muito reservado no que toca à sua vida privada, mas nas últimas semanas abriu algumas exceções e tem feito as delícias dos seus seguidores nas redes sociais com imagens amorosas do seu filho mais novo, Martim, de 16 meses.

Na mais recente fotografia publicada, o menino aparece a brincar com um carrinho, sentado ao contrário, e, divertido, o humorista considera: “Digamos, que é uma forma muito dele, de conduzir”.

De referir que Martim é fruto da relação de César Mourão com Joana Lousão. O comediante é ainda pai de Mariana, de dez anos.