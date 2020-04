Reprodução Instagram, DR

Várias figuras públicas têm partilhado o dia-a-dia da sua quarentena voluntária, inclusive Diogo Infante e Andreia Dinis. Os atores têm-se mantido em isolamento social, mas esta terça-feira, dia 7 de abril, tiveram que sair à rua.

Ambos partilharam a razão nas redes sociais: Diogo teve de se deslocar à farmácia, enquanto Andreia necessitou de ir ao supermercado.

O ator de 52 anos partilhou uma imagem sua a usar um lenço a proteger a boca e o nariz, uma vez que não tinha máscara. "Não, não fui para a neve, só à farmácia. Todo o cuidado é pouco. Vai ficar tudo bem", escreveu na legenda da publicação.

Já a atriz publicou um vídeo no qual surge com uma máscara e luvas descartáveis. "Hora de vir ao supermercado. Tem que ser e vimos todos protegidos. Não, não estou a comprar aquelas coisas todas que estão ali atrás [aponta para a secção de bebidas alcoólicas que está atrás de si]. Estou a comprar pão e fiambre. Por aí, também já estão a dar em loucos com isto tudo? Acredito que sim, mas nós vamos ultrapassar, somos fortes e vai tudo correr bem", diz.