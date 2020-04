Reprodução Instagram, DR

Foi no passado dia 28 de março que Tatiana Valério deu à luz a primeira filha, conforme avançou a comunicação social. Entretanto, este domingo, 5 de abril, a ex-participante de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? brindou os seus seguidores nas redes sociais com a primeira fotografia da pequena Maria Constança.

"Tudo o que é bom demora a chegar. Se podia nascer em outra altura ? Podia...Mas nascer no meio de uma pandemia mundial tem aquele impacto! Cheguei mundo", escreveu na legenda da imagem.

Recorde-se que Tatiana Valério tornou-se conhecida do público na primeira edição de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'. A jovem conquistou o coração de João Menezes, mas a relação chegou ao fim poucos meses depois. Entretanto, Tatiana Valério encontrou o amor ao lado de Joaquim, pai da sua filha.