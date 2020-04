Morreu a mãe de Pep Guardiola, o treinador do Manchester City. Dolors Sala Carrió tinha 82 anos e morreu vítima da Covid-19, segundo o comunicado do clube de futebol divulgado nas redes sociais.

"A família do Manchester City está devastada com a morte da mãe de Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió, em Manresa, Barcelona, após contrair coronavírus. Ela tinha 82 anos. Todos os associados do clube enviam as condolências a Pep, a todos os familiares e amigos neste momento tão devastador”, assim se lê na nota.

