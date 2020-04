Apesar do momento conturbado que o país o mundo atravessam devido à pandemia do novo coronavírus, Débora Monteiro e o companheiro, Miguel Mouzinho, estão a viver uma fase especial. O casal prepara-se para dar as boas-vindas às duas primeiras filhas.

Ao longo dos últimos dias, a atriz tem aproveitado para partilhar com os seus seguidores nas redes sociais a evolução da gestação, mas esta segunda-feira, 6 de abril, decidiu homenagear o namorado, manifestando seu orgulho e admiração nesta etapa.

"Uma salva de palmas a este meu herói. Que cozinha para mim todos os dias, que aspira a casa sempre que é preciso, que limpa as casas de banho melhor que ninguém, que me faz massagens nas costas para aliviar as dores, que mesmo no stress de ter de organizar tudo nos negócios dele no meio deste caos, tenta disfarçar e mostrar que está calmo e que tudo vai passar. Uma salva de palmas para este meu herói, que me tira as melhores fotos, para mostrarmos às nossas filhas e, mesmo quando digo apaga estou muito inchada, ele diz, estás linda, mais tarde vais gostar de recordar. Uma salva de palmas a este meu herói que me dá a mão, sempre que estamos no sofá a ver as nossas séries e que me faz sentir protegida. Obrigada Mi. Amo-te", escreveu.