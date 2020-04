Esta segunda-feira, 6 de março, César Mourão decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. O humorista partilhou uma fotografia única do filho mais novo, o pequeno Martim, de um ano.

"O bom desta quarentena é que os putos começam a aprender, mais rápido, a fazer coisas. Este pôr exemplo já sabe pôr os óculos", escreveu na legenda da imagem em que o menino surge com os óculos de sol de um adulto.

Recorde-se que Martim é fruto do relacionamento do César Mourão com Joana Lousão. César é também pai de uma menina, Mariana, fruto de uma relação anterior.

Reprodução Instagram, DR