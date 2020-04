Instagram

“Esta brasa faz anos hoje. A Rita é uma mulher extraordinária, um ser humano raro, uma mãe espetacular, uma comunicadora que adora o que faz, e faz bem, uma pessoa incrível com quem tenho a sorte de partilhar a vida, os sonhos, esta quarentena e os planos para depois. Com ela vivi os melhores dias da minha vida e sei que virão muitos mais. Parabéns, meu amor, meu tesouro.” Foi esta a mensagem deixada por Pedro Ribeiro nas redes sociais no dia em que a mulher, Rita Rugeroni, completa mais um ano vida.

Os dois radialistas casaram-se em novembro de 2014, numa cerimónia romântica no Brasil, depois de um ano de namoro, e têm uma filha em comum, Carminho, de três anos. Pedro Ribeiro tem mais três filhos, Mafalda, Gonçalo e Maria, fruto de relações anteriores. A locutora de rádio, por sua vez, também tem mais dois rapazes, Francisco e Miguel.

