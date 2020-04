Instagram

De regresso ao Porto depois de mais de um ano a viver em Lisboa, longe dos filhos, Francisca, de 17 anos, e João, de dois, Maria Cerqueira Gomes está a aproveitar esta quarentena para matar saudades e recuperar o tempo perdido.

Nas sociais, a apresentadora de televisão partilhou uma fotografia do filho mais novo em bebé e escreveu: “Temos tempo para tudo. Eu amo ver fotografias antigas. Quando olhei para esta pensei em 2 coisas! Primeiro que não quero que o Dju cresça mais... tenho saudades quando cabia direitinho no meu colo, do cheirinho... ui nem é bom pensar! Segundo pensamento foi na felicidade que lhe estou a pedir no pijama. Como será essa felicidade? Haveremos de descobrir... e juntos! Love u DJU!”.

João é fruto da relação de Maria Cerqueira Gomes com António Miguel Cardoso. Os rumores de separação duraram alguns meses, mas no início de fevereiro o empresário fez um comunicado a pedir que não continuassem a associá-lo à apresentadora, uma vez que já não estavam juntos desde o verão passado. Leia aqui!