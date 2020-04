1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Na semana passada, a princesa Victoria da Suécia visitou a Stockholms Stadsmission, uma organização de caridade que prepara caixas de refeição para sem-abrigo e pessoas vulneráveis.

Muitos dos voluntários são idosos e, por isso, decidiram ficar em para para se protegerem do Covid-19. Neste sentido, a realeza sueca quis ajudar. “A família real deseja mostrar o seu apoio aos esforços feitos em várias partes da sociedade para combater a pandemia do COVID-19", lê-se na legenda da publicação na conta oficial da família real sueca.

Nas imagens do Instagram, a realeza parece estar a cozinhar arroz enquanto conversa com outros voluntários. Recorde-se que na Suécia muitas empresas, cafés e restaurantes e escolas primárias continuam abertas, o contrário da maioria das nações europeias.

"Sinto-me como muitas outras pessoas nesta comunidade que gostariam de ajudar e isso faz-me sentir bem por estar aqui com vocês hoje", terá dito na instituição de caridade, citada pelo Daily Mail. "É importante que aqueles que consigam, possam contribuir e ajudar da maneira que puderem. Juntos, podemos fazer a diferença'', continuou.

As refeições foram entregues e cada caixa continha um pequeno cartão com uma mensagem escrita pela princesa Victoria e o seu marido, o príncipe Daniel, com quem tem dois filhos, Estelle e Óscar.