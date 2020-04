Foi a 19 de fevereiro que João Moura foi detido por alegados maus tratos a animais. Foram resgatados 18 galgos ingleses visivelmente subnutridos em ambiente de abandono, um acabou mesmo por morrer. Agora, em plena recuperação, os animais estão totalmente diferentes.

É na página de Facebook da Katefriends que estão publicadas as novas fotografias que pode ver abaixo, uma diferença impressionante no estado em que foram encontrados como pode ver no vídeo acima (ATENÇÃO, as imagens podem chocar os mais sensíveis).

Segundo a Visão, Alva, (que pode ver na galeria abaixo), foi a primeira a ser adoptada. A cadela tinha a cauda em decomposição e recuperou de uma febre e anemia. Margarida, Pateta, Gastão e Donald estão prontos para adopção.

1 / 6 Reprodução Kate Friends Facebook/ DR 2 / 6 Reprodução Kate Friends Facebook/ DR 3 / 6 Reprodução Kate Friends Facebook/ DR 4 / 6 Reprodução Kate Friends Facebook/ DR 5 / 6 Reprodução Kate Friends Facebook/ DR 6 / 6 Reprodução Kate Friends Facebook/ DR

Abaixo, espreite as imagens que chocaram o país. Um dos galgos acabou mesmo por morrer durante o seu resgate. AVISO: As imagens podem impressionar os mais sensíveis.

1 / 2 2 / 2