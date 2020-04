A cumprir quarentena voluntária em casa, Vítor Baía não descura o exercício físico. Prova disso é vídeo que partilhou esta quarta-feira, 1 de abril, nas redes socias, onde se mostra numa sessão de treinos com uma companhia muito especial, a do filho mais novo, Rodrigo.

Entre as imagens, é possível ver o ex-guarda-redes do Futebol Clube do Porto a fazer flexões com o menino, de um ano, em cima de si. "Nada é uma desculpa", diz Vítor Baía durante o vídeo.

Recorde-se que Rodrigo é fruto do atual relacionamento do ex-futebolista com a nutricionista Andreia Santos. Vítor Baía é também pai de Diogo, de 25 anos, Beatriz, de 21, e Afonso, de 11.