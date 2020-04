Instagram

Durante a tarde desta quarta-feira, dia 1 de abril, Tânia Ribas de Oliveira foi surpreendida em direto pela sua mãe, Fernanda. Emocionada, a apresentadora de televisão aproveitou a ocasião para pedir à mãe que explicasse às pessoas que estão em casa como podem manter-se ativas e ocupadas durante o dia. Veja o vídeo:

Já ao final do dia, Tânia passou em casa da mãe para ir buscar o jantar, mas manteve a distância, como explicou nas redes sociais. “E fui buscar o empadão à minha mãe. Deixou à porta, guardei no carro e fiquei a agradecer e a acenar à distância. Aqui estão a minha mãe e o António, meu padrasto há mais de 25 anos. Os meus filhos tratam-no por avô. E é mesmo avô, como o avô Cabé e como o avô Artur. Há por aqui muita saudade, mas há ainda mais Amor. E, enquanto tiver de ser, será assim. À distância mas mais próximos do que nunca! ❤️”, escreveu a apresentadora da RTP no Instagram, onde partilhou uma fotografia da mãe e do padrasto visivelmente felizes por a verem pessoalmente.

Instagram