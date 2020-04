Depois de uma alegada troca de mensagens de João Félix com uma médica espanhola (que foi exposta, sugerindo uma traição por parte do jogador), Margarida Corceiro e Félix mantiveram o silêncio, sem publicarem novas imagens dos dois. Esta semana, um vídeo de ambos veio confirmar que a relação continua de pé.

No vídeo que pode ver acima, partilhado no canal de Youtube do jogador do Atlético de Madrid, João Félix surge a jogar um popular jogo de futebol para a Playstation, enquanto Margarida Corceiro o acompanha.

"Tu gastas dinheiro nestas coisas?", pergunta a jovem atriz. "Não", respondeu o jogador, que estava concentrado no desafio. O momento tornou-se viral no Twitter.

