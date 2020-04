Foi no início de fevereiro que Georgina Rodríguez subiu ao palco de um dos maiores festivais de música: o festival de Sanremo. A jovem espanhola estreou-se como apresentadora ao lado do conhecido apresentador italiano, Amadeus, na 70ª edição do festival que viria a eleger o representante de Itália na Eurovisão, evento entretanto cancelado devido ao surto de coronavírus.

Entretanto, cerca de dois meses da sua primeira experiência televisiva, a namorada de Cristiano Ronaldo decidiu partilhar com os seus seguidores nas redes sociais um vídeo onde mostra os bastidores do emblemático festival italiano.

Numa noite em que todas as atenções estiveram viradas, Georgina Rodríguez deu nas vistas com quatro visuais impactantes (ver aqui) e surpreendeu ao dançar um tango ao som do tema Roxanne.

Na plateia, estava Cristiano Ronaldo, visivelmente sorridente, e orgulhoso da prestação da namorada.