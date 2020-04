Numa altura em que grande parte dos portugueses não sai à rua, José Malhoa decidiu surpreender os seus vizinhos, em Gondomar, com um concerto que garantiu vários aplausos durante a quarentena.

A Morena do Kuduro, Vitamina D ou Vai Ter Que Rezar foram algumas das canções que o artista cantou. Apenas bastou um microfone e umas colunas de som, como pode ver no vídeo acima. Várias imagens do espetáculo improvisado foram partilhadas nas redes sociais.

»» Pai de Índia Malhoa deixa críticas à filha: "Divórcio dos pais não é separação dos filhos"