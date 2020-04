Instagram

Fátima Maria é uma das personagens que tem acompanhado a vida de Luciana Abreu ao longo dos últimos anos. Nasceu com a novela Sol de Inverno, da SIC, em 2013, passou depois para o programa Grande Tarde, então apresentado por Andreia Rodrigues e João Baião e, já no final de 2018, ganhou uma página oficial no Instagram e até um canal no Youtube.

E foi precisamente na pele de Fátima Maria que Luciana Abreu comentou a atual situação que o país está a passar devido ao surto do novo coronavírus. “A pedido de várias famílias, aqui vai mais um episódio da nossa Fátinha. Que a minha companhia vos entretenha e alegre 🤝Abreijos e mantenham-se firmes”, lê-se no Instagram, na legenda do vídeo que pode ver abaixo.

Esta é também uma forma de Luciana Abreu se distrair nesta quarentena. A cantora e atriz está em casa com as quatro filhas: Lyonce, de nove anos, Lyannii, de oito, e as gémeas Amoor e Valentine, de dois.