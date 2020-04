Numa altura em que os Estados Unidos são o país com o maior número de infetados com o novo coronavírus, e se instaura a quarentena, Shawn Mendes e Camila Cabello foram vistos a caminhar um pouco nas ruas de Miami. Mas as imagens de um paparazzi deixaram a Internet intrigada.

O casal de cantores caminha de forma lenta, muito lenta, como pode ver no vídeo acima. E grande parte do passeio é feita de olhos fechados. "O passeio deles é tão lento como os dias deste mês de março", "parecem zombies!" e "estarão a meditar?" são alguns dos comentários, e o último parece ser o mais provável.

Alguns dos seus fãs apressaram-se a dizer que o casal está a praticar kinhin , uma forma de meditação realizada em movimento, geralmente uma caminhada onde os passos seguem o ritmo da respiração.