Quatro dias depois de ter revelado que o seu teste ao novo coronavírus deu positivo, Fernando Rocha voltou às redes sociais para atualizar o seu estado de saúde e deixar um agradecimento a todos os profissionais de saúde.

"Estou no meu nono dia e posso-vos dizer que a recuperação não é nada fácil", começa por contar. O humorista confessou que dormiu 20 horas por dia, durante três dias consecutivos e que só se saía da cama para ir à casa de banho.

"Não conseguia comer nada, vomitava o que não tinha no estômago. Sofri muito na recuperação, não foi nada fácil. No sétimo e oitavo dia, a coisa começou a ser melhor. Estou agora no nono dia e estou 99% melhor do que aquilo que tive", assegurando que não há motivos para a preocupação.

"Vocês têm sido exemplares. Têm sido a esperança de uma nação, muito obrigado a todos vocês. Estou muito orgulhoso pelos nossos governantes. Estamos todos de mãos dadas, virados para o mesmo lado e isso é um motivo de orgulho", terminou na sua mensagem, citando que Portugal está a ser elogiado pela sua conduta na imprensa nacional.