Instagram

Joana Solnado está a viver um momento delicado. A atriz perdeu a avó materna, Joselita Alvarenga, de 85 anos, no passado dia 27, precisamente a data em que se assinala o Dia Mundial do Teatro.

Reprodução Instagram, DR

“Coincidência ou não, despeço-me hoje da primeira atriz que vi atuar, em casa. A primeira atriz que vi gargalhar, em casa. A primeira atriz que vi chorar, em casa. Quanto privilégio. Quanta leveza, alegria e humor trouxe à minha vida e à de todos os colegas, amigos, alunos, família e quem se cruzou na sua bonita jornada. Quanta sabedoria numa pessoa só. Quanto teatro a respirar nesses poros. Neste dia Mundial do Teatro nos despedimos de você, que bela homenagem, amada Jô - saiba que no Brasil continuam me chamando seu nome. Minha Brasilidade é minha, por sua mão e coração. Quanta gratidão. Quantos personagens criamos juntas. Quantas festas de aniversário fictícias fizemos porque a gente gosta mesmo é de festejar. À vida. À vida que somos. Porque a diversão era conceito rainha. E o concurso de quem consegue chorar primeiro? Esse jogo favorito que até há tão pouco tempo era agora. Sorrio quando penso, lembro, sinto e sei. Quanto amor e magia você me proporcionou. Quanta transgressão vivi com você. Quase tudo era permitido do seu lado... isso me deu um sentido de que na vida nada é impossível. Foi você que me fez subir ao palco pela primeira vez. Me estreei com a mesma idade que você, 14, e entendi que era mesmo importante por suas lágrimas de emoção, sua inspiração. Você brilhava o olho por contar essas nossas contas iguais. Agradeço cada pedaço de história, cada sopro de vida do seu lado. Você me ensinou, além de tudo, que uma atriz, sorri e agradece até o pano fechar. O seu pano fechou, e você, sorriu e agradeceu até o final. Nesse novo começo, que sua viagem seja linda. Com amor”, escreveu Joana Solnado nas redes sociais para homenagear a avó, que foi casada com o famoso ator português Raul Solnado entre 1958 e 1980. Cinco anos depois, Joselita Alvarenga mudou-se para o Brasil, onde dava aulas de interpretação.

Instagram

E nesta fase menos boa, é na sua filha, Flor, de sete anos e meio, que busca forças. A menina, que é fruto da relação da atriz com o chef Nuno Queiroz Ribeiro, juntou-se a milhares de crianças que em todo o mundo têm desenhado arco-íris como sinal de esperança de que “vai ficar tudo bem” no que à pandemia Covid-19 diz respeito.