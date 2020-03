Instagram

“Quando me dizem que estão aborrecidos na quarentena...”. Foi esta a legenda escolhida por Rita Pereira para um vídeo partilhado no Instagram, onde mostra como são passados os seus dias desde que foi decretado o estado de emergência em Portugal por causa do surto do novo coronavírus.

Mudar fraldas, estender roupa, lavar loiça e adormecer o filho, Lonô, de 15 meses, são algumas das atividades. Veja o vídeo acima e divirta-se.