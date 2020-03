Os cantores estão a juntar-se para ajudar no combate ao novo coronavírus que já matou mais de 18 mil pessoas no mundo inteiro. Gusttavo Lima e Luan Santana, entre outros famosos, doaram violões para leilão, por exemplo. Ivete Sangalo também quis dar o seu contributo e doou mil camas e cinco mil roupas de cama a doentes infetados com o novo coronavírus em Salvador, no Brasil.

A informação foi avançada pelo governador Rui Costa, na passada sexta-feira, dia 27, segundo a Globo. Conforme o governador, a ação foi feita em parceria com uma loja de móveis e eletrodomésticos- que também doou outros mil colchões e mil almofadas.

O equipamento estará disponível num prédio, localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, preparado especificamente para receber doentes, inclusive sem-abrigo que possam ter sintomas de Covid-19.

A cantora brasileira tem-se mostrado atenta à pandemia e feito vários apelos nas redes sociais para as pessoas seguirem as medidas de prevenção e ficarem em casa como pode ver no vídeo acima. "Faço esse apelo para o bem de todos nós. Cabe a nós ter consciência e a percepção do nosso dever nessa luta contra este inimigo invisível e tão voraz. Fique em casa, para o seu bem, para o nosso bem, para o bem de todos!", lê-se na legenda da publicação do Instagram.