Em casa com a filha recém-nascida, Diogo Piçarra e Mel Jordão têm aproveitado para animar os seus seguidores nas redes socias com momentos divertidos. Desta vez, o cantor surpreendeu a namorada em pleno direto para as redes sociais, quando esta estava a fazer um tutorial de maquilhagem. Diogo estaria a seguir as indicações noutra divisão da casa e decidiu interromper para mostrar à makeup artist o resultado no mínimo inesperado.

Ainda antes de perceber que o namorado estava a pregar-lhe uma partida, Mel Jordão tentou avisar que estava em direto, mas depois não conteve o riso. Espreite este momento divertido no vídeo abaixo:

Instagram

Recorde-se que os dois foram pais de Penélope no passado dia 6 de março. A menina nasceu umas semanas antes do previsto e, por isso, passou uns dias na neonatologia. Agora já está em casa e os pais não poderiam estar mais felizes, apesar do clima de preocupação devido ao surto do novo coronavírus que está a afetar Portugal. Diogo Piçarra já se confessou seriamente assustado com o momento que o país está a viver. “Não imaginava pôr os pés fora daquele hospital e entrar num filme de suspense, pré-apocalítico”, afirmou. LEIA O DESABAFO NA ÍNTEGRA AQUI!

Espreite em baixo o momento em que a pequena Penélope deixou a maternidade:

E um momento em que Mel Jordão apanhou o companheiro a dormir: