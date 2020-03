Instagram

Em tempo de quarentena, ficar em casa é palavra de ordem e César Mourão tem aproveitado este tempo também para mimar o filho, Martim, de 16 meses.

Embora seja cioso da sua privacidade e não mostre o rosto do bebé, o humorista voltou a brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia do menino.

Martim é fruto da relação de César Mourão com Joana Lousão. O comediante é ainda pai de Mariana, de dez anos, nascida de um anterior relacionamento.

Reprodução Instagram, DR