Reprodução Instagram, DR

Diogo Amaral é um pai orgulhoso. Prova disso são as fotografias dos dois filhos que tem partilhado nas redes sociais. Ainda este domingo, 29 de março, o ator brindou os seus seguidores com uma imagem que surge acompanhado por Mateus, de cinco anos, e Oliver, de nove meses, e ainda o seu companheiro de quatro patas, Lobo.

"Vai ficar tudo bem", escreveu repetidamente na legenda da imagem, referindo-se ao surto do novo coronavírus que o país e o mundo atravessam.

Em uma hora, a fotografia conquistou mais de 9 mil 'gostos'.

Recorde-se que Mateus é fruto do relacionamento com Vera Kolodzig. Enquanto Oliver é fruto da anterior relação do ator com Jessica Athayde.