Reprodução Instagram, DR

O vídeo de um militar da GNR a dançar na rua ao som da conhecida música infantil Baby Shark para a filha que se encontra em casa de quarenta, devido ao surto do novo coronavírus, está a emocionar a internet, incluindo Cristina Ferreira . A apresentadora partilhou as imagens na sua página de Instagram, este domingo, 29 de março, mostrando-se profundamente comovida com este bonito gesto entre pai e filha.

"A distância não arrefece o amor. Pode ainda torná-lo maior. Este pai não pode estar com a sua filha. Esta filha nunca se irá esquecer deste momento com o pai. Lembrem-se de que amar é respeitar. Os outros", escreveu.

Ora veja o vídeo: