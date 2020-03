Reprodução Instagram, DR

A postura do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, face ao novo coronavírus, que já infetou mais de 3 mil brasileiros, tem dado que falar e gerado múltiplas críticas nos mais diversos quadrantes da sociedade. Regina Duarte - antiga estrela das novelas da Globo e atual secretária da Cultura - já mostrou em diversas ocasiões ser apoiante das políticas do presidente brasileiro e esta quinta-feira, 26 de março, voltou a fazê-lo.

Num texto partilhado nas redes sociais, a ex-atriz manifestou-se a favor do isolamento social apenas "para os grupos de risco", mostrando-se, assim, indiferente às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) no combate à Covid-19. Tais palavras geraram, desde logo, enorme controvérsia.

"Quer ficar em casa? Você quer ficar em casa? Tá Ok! Mas você exige um frentista e posto de combustível aberto para você sair com seu carro em qualquer emergência... Você quer ficar em casa? Mas você exige o mercado aberto com trabalhadores, se não houver alimentos, você surta! Quer ficar em casa? Mas quer que o porteiro do seu prédio e o zelador estejam a trabalhar! Quer ficar em casa? Mas precisa de dinheiro e quer o bancário de plantão no banco para resolver seu problema! Quer ficar em casa? Mas tem motoristas e cobradores de autocarros a trabalhar para transportar quem precisa de transporte! Quer ficar em casa? Mas o farmacêutico e balconista têm que estar lá pra te servir, né!? Quer comprar pão? Padaria aberta! Quer ficar em casa? Claro, mas Deus o livre se o caminhoneiro parar! Em casa sim, mas com a coleta de lixo em dia pelos garis! Quer ficar em casa? A vida dos outros vale menos do que a sua? Porquê ? Por que motivo é eles são obrigados a trabalhar para o seu conforto mesmo num momento de crise desse, e você não? Isolamento social sim, mas pra grupos de risco, claro! *PRECAUÇÃO, SIM ! CUIDADOS conscientes, SIM, de TODOS PARA TODOS! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!", escreveu.

Reprodução Instagram, DR

Entre os comentários à publicação foram vários os internautas que dirigiram várias críticas à atual secretária da Cultura do Brasil, incluindo vários atores brasileiros, como Marcos Palmeira, Sandro Rocha e Emanuelle Araújo.

"Que absurdo , Regina. Que absurdo. Em primeiro lugar deveriam estar Todos em casa . E devido às exceções , Existem várias campanhas pra essas pessoas que você cita , que não podem parar de trabalhar , estejam protegidas pelo GOVERNO , e este mesmo GOVERNO, que incita que outros, que podem ficar em casa , vão para ruas e inclusive contaminem estas pessoas que não podem parar . A transmissão generalizada. E quem tem pai velho em casa.? E quem tem criança asmática? Cardiopata? E quem divide transporte público e tem problema de imunidade? E quem vai passar pro vizinho que está no grupo de risco pelo elevador , portão , escada? E quem tá na favela e o GOVERNO não tá nem aí? Rezo muito pra isto não se tornar uma tragédia. Porque se isto acontecer . O seu peso na consciência , de apoiar esta insanidade e ir de encontro a ciência acatada no mundo todo , pode ser irreversível. Culpa também faz adoecer. Deus te proteja", comentou a atriz Emanuelle Araújo.