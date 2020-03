Quatro meses depois do casamento com o treinador adjunto do F.C. Porto B, Vitor Martins, Joana Pinto da Costa revelou que estava grávida. A gestora já terá sido mãe, segundo a Nova Gente, no dia 11 de março.

Joana Pinto da Costa foi mãe de uma menina com o nome de Jasmim. Está a cumprir o isolamento recomendado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) garantindo à revista que tudo está bem com o estado de saúde da bebé.

Jasmim, Nuno e Maria são assim, os netos de Jorge Nuno Pinto da Costa