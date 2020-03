Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 27 de março, é um dia especial para Katia Aveiro. Valentina, a filha mais nova da madeirense, completa sete meses. Uma data que Katia Aveiro fez questão de assinalar com uma enternecedora fotografia da menina.

"Minha vidinha faz sete meses" pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que Valentina é fruto do atual relacionamento de Katia Aveiro com o empresário brasileiro, Alexandre Bertolucci Júnior. Além da menina, a irmã de Cristiano Ronaldo é mãe de Rodrigo e Dinis, fruto da anterior relação da empresária com José Pereira.

Na galeria abaixo veja várias imagens da pequena Valentina:

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR