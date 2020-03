Esta quinta-feira, durante um direto no Instagram com a influencer Camila Coutinho, Anitta revelou que está a namorar com Gabriel David, de 22 anos.

"Não estou em casa, só a minha mãe. Vim para casa do meu namorado em Angra [dos Reis]. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa. Viemos para cá há 15 dias. Assim que chegámos de viagem fizemos o exame. Deu negativo (para coronavírus)", confessou no Instagram.

O jovem empresário é amigo de amigo do surfista Pedro Scooby e de Thiago Magalhães, ambos ex-namorados da cantora. Gabriel David e Anitta já tinham sido apontados como namorados por Léo Dias, colonista, quando foram vistos no Carnaval.

Gabriel David é filho de do presidente da escola de samba Beija-flor de Nilópolis, segundo a imprensa brasileira.

Reprodução Instagram, DR