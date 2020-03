Foi no passado dia 17 de março que Pimpinha Jardim e o marido, Francisco Spínola, deram as boas-vindas ao terceiro filho, o pequeno Tomás. Entretanto, de regresso a casa, a repórter da TVI tem que se adaptar a uma nova realidade, à do isolamento social, devido ao surto do novo coronavírus.

Nas redes sociais, a filha mais velha de Cinha Jardim partilhou uma fotografia onde o filho recém-nascido surge acompanhado pelo pai e um dos irmãos, adaptados a esta nova realidade."A nova realidade: todos em casa com home schooling e um bebé com uma semana", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que Pimpinha Jardim e Francisco Spínola já são pais de dois meninos Francisco e Raúl, de oito e cinco anos, respetivamente.

Reprodução Instagram, DR