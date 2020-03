1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Aos 54 anos, Marcantornio Del Carlo vai ser pai pela primeira vez. Esta quinta-feira, 26, o ator revelou o sexo do bebé, ao lado da mulher, e recordou a conversa com a médica.

"Como reagi quando soube? Mais ou menos assim", começa por narrar a história no consultório. Médica - 'É uma menina'. Eu - 'A sério?' Médica - 'Não está contente'?

Eu - 'Nem sei o que dizer'... Médica - 'Percebo'... Eu - 'Não, doutora, não percebe. Eu não sei o que dizer porque estou tão feliz! 'Sim foi mais ou menos assim. Depois, claro desatei aos pulos e a rir de contentamento. No consultório ainda ponderaram dar-me um calmante", recordou o ator numa conversa que publicou nas redes sociais.

O ator posou ao lado de Iolanda Laranjeiro , ambos com toalhas cor-de-rosa, e com a palavra girl desenhada na barriga da mulher do ator.

Recorde que Marcantonio casou com Iolanda em 2018, recorde aqui.