Reprodução Instagram,DR

Já nasceu a primeira filha de Sisley Dias. O ator publicou uma fotografia esta quarta-feira, 25, da menina e revelou o nome da bebé.

"E no meio do caos chegaste tu, Leia", escreveu o ator na legenda fotografia da filha.Leia é fruto da relação de Sisley com Mariana Peixoto. Os dois também são pais de Levi, um menino de 3 anos.

Reprodução Instagram, DR