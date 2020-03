Reprodução Instagram, DR

Numa altura em que o mundo e o nosso país atravessam uma crise pandémica devido ao surto do novo coronavírus, Carminho usou as redes sociais para enaltecer todos aqueles que se encontram na linha da frende no combate à Covid-19, salientado a importância do isolamento social. Grávida do primeiro filho, a fadista brindou ainda os seus seguidores nas redes sociais com uma imagem em que exibe a 'barriguinha'.

"Cada dia que passamos em quarentena é uma vitória. É motivo de orgulho e de nos sentirmos parte de um todo, em missão. Levar a sério esta missão é sinal de coragem e de amor. Amor aos que já amamos, mas, também, amor comunitário, universal e profundamente solidário. Uma missão que não só previne uma doença, mas que nos permite uma cura por dentro, um tempo de reorganizar ideias, verdades e o próprio coração", começou por escrever.

"Por todo o mundo vemos formas diferentes de encarar este momento único para a humanidade e assusta que certos líderes não se curvem humildemente perante o desconhecido. Assusta que não tenham medo e sobretudo que não protejam os que lhe foram confiados. Obrigada, a todos os que não nos deixam desistir desta quarentena. Que nos avisam, previnem e pensam na nossa saúde mesmo antes de nós. Aos médicos e enfermeiros. Jornalistas e políticos conscientes. Aos artistas. Obrigada, aos que testemunham os seus dias e são esperança para outros. Ficar em casa é uma missão de todos para todos. Obrigada", continuou.



"P.S. Esta foto foi tirada poucos dias antes de começar a quarentena, estava a preparar-me para entrar em palco. Hoje, recordo-a com o desejo que voltemos a encontrar a paz", rematou.