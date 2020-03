1 / 7 Reprodução Instagram, DR 2 / 7 Reprodução Instagram, DR 3 / 7 Reprodução Instagram, DR 4 / 7 Reprodução Instagram, DR 5 / 7 Reprodução Instagram, DR 6 / 7 Reprodução Instagram, DR 7 / 7 Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 26 de março, é um dia especial para Carolina Patrocínio. Diana, a filha mais velha da apresentadora celebra seis anos. Porém, este ano, devido ao surto do novo coronavírus, as celebrações foram um pouco diferentes do habitual.

Na sua página de Instagram, Carolina partilhou várias imagens da festa de aniversário da menina, que este ano só contou com as irmãs e alguns primos.

"A Diana na faz 6! Este ano o COVID desafiou a minha capacidade de produção para que o dia fosse memorável. A gelatina ficou líquida, os brigadeiros duros (tipo pedra) e a Fédé disse que não havia comida nenhuma nesta festa. No entanto, a Diana sabe que é uma sortuda por ter espaço e irmãs para brincar e ainda alguns dos primos com ela", escreveu na legenda da imagem.

Recorde-se que além de Diana, a apresentadora do Fama Show é mãe de Frederica, de quatro anos, e Carolina, de quase dois, fruto do seu casamento com Gonçalo Uva. Dentro de semanas, dará à luz o quarto filho.