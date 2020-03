Separam-se em 2016, após seis anos de relacionamento, mas mantiveram a amizade. Esta quarta-feira, dia 24, Iva Domingues e Ângelo Rodrigues falaram num direto no Instagram.

"Quem é o homem mais bonito em Portugal?”, perguntou o ator à apresentadora. "Tem que ser alguém carismático… não sei, punha um Ricardo Araújo Pereira”, respondeu, após alguma ponderação, como pode ver no vídeo acima.

Nas redes sociais, logo após a resposta de Iva Domingues, Ângelo Rodrigues colocou uma música de James Blunt, Goodbye My Lover [Adeus, meu amor] e uma fotografia sua, a preto branco, brincando com a possibilidade de ter ficado triste com a opção escolhida.