Reprodução Instagram, DR

Estar de quarentena com um bebé pode o exigir inúmeros desafios. Desta forma, Dânia Neto, que é mãe do pequeno Salvador, de um ano, procura estabelecer uma rotina familiar, não descurando o exercício físico e as brincadeiras com o filho. Exemplo disso, é o vídeo que a atriz partilhou nas redes sociais esta quarta-feira, 24 de março, onde se mostra a treinar, aos mesmo tempo que Salvador brinca ao seu lado.

"Por aqui fazemos os possíveis para ter uma rotina. Exercício em casa o que o Salvador deixa fazer. Manter o bebé ocupado e motivado com novas atividades é um desafio ainda maior", pode ler-se na legenda da publicação.

Recorde-se que Salvador é fruto do relacionamento de Dânia Neto com Luís Matos Cunha.