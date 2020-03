Reprodução Instagram, DR

Isolamento social não significa férias. Por isso, os filhos de Rui Unas não descuram o estudo. Esta terça-feira, 24 março, o humorista partilhou uma fotografia dos filhos, Rafeal e André, no jardim lá de casa, num momento de leitura.

"Para estes dois, quarentena ou férias em Vilamoura é igual com a diferença que a “sala de aula” é ali ao lado, na sala de estar", escreveu na legenda da imagem, fazendo alusão ao estudo que não é deixado de lado.

Recorde-se que os dois adolescentes são fruto do casamento do humorista com Hanna Unas.

