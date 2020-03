Instagram

Em quarentena, Rita Pereira aproveita para desfrutar mais da companhia do filho, Lonô, de 15 meses. Nas redes sociais, a atriz mostra alguns desses momentos e esta segunda-feira, dia 23, partilhou com os seus seguidores que decidiu aderir a um projeto do seu amigo Cifrão que envolve dança e boa forma física neste período de isolamento social.

“Estou a dançar mal, estou toda tortinha por causa dos saltos, estou a carregar 12kgs de gente, mas, estou feliz. Passei 1 horinha a aprender uma coreografia de Kizomba da Joana Machado no projecto #EuDançoEmCasa do Cifrão, em que me senti alegre, em que não estive sentada no sofá ou a correr para a cozinha para comer ‘só mais um petisco’”, começou por escrever Rita Pereira no Instagram, onde partilhou um vídeo deste momento.

“A mensagem que quero passar com isto é, felizmente vivemos numa era em que a oferta de entretenimento através das redes sociais é imensa, portanto, aproveitem. Faz bem ao corpo, mas principalmente, à mente!!! 🤎”, completou a atriz.