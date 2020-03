Instagram

Depois de Rodrigo Guedes de Carvalho ter estado à frente do Jornal da Noite sozinho, é a vez de Clara de Sousa ir para a redação e informar os portugueses. Contudo, a pivô da SIC não descura as medidas de prevenção e continua a ter todos os cuidados para evitar o risco de propagação do novo coronavírus.

"De regresso ao trabalho depois da quarentena", escreveu Clara de Sousa na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram, onde mostra a sua secretária devidamente equipada para fazer face à pandemia: um kit de luvas descartáveis, máscara, álcool e gel desinfetante. Além disso, o teclado do computador também está protegido com película aderente, de forma a tornar a desinfeção mais fácil.

