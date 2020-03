Instagram

Ana Malhoa juntou-se aos famosos que têm recorrido às redes sociais para pedir aos portugueses que fiquem em casa e travem a propagação do novo coronavírus. No Instagram, a artista mostrou-se com um look muito sensual enquanto desinfeta as mãos com álcool e apelou: “Fiquem em casa, fiquem seguros”.

