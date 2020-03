Reprodução Instagram, DR

Em quarentena devido ao surto do novo coronavírus e na reta final da quarta gravidez, Carolina Patrocínio não descura o exercício físico. Ainda esta segunda-feira, 24 de março, a apresentadora mostrou-se nas redes sociais a treinar na companhia das irmãs, Rita e Mariana.

Recorde-se que Carolina Patrocínio prepara-se para ser mãe de um menino, cujo nascimento está previsto para as próximas semanas. A apresentadora é já mãe de Diana, Frederica e Carolina, fruto do casamento com Gonçalo Uva.