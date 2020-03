Tal como muitos portugueses, Bárbara Norton de Matos está de quarentena, mas não descura o exercício físico. Em sua casa, a atriz contou com a ajuda preciosa do seu ex-marido, Ricardo Areias.

Usando as redes sociais, o ex-marido que é personal trainer, deu uma aula à atriz de Nazaré que fez questão de partilhar o treino com os fãs. "Obrigada ex-marido, pelo treino", escreveu. Veja as imagens no vídeo acima.

O casal confirmou a sua separação em março de 2018, oito meses depois do casamento, mas Ricardo Areias sempre manteve uma relação com próxima com a filha Flor e também Luz, fruto da anterior relação da atriz com Gonçalo Pina e Melo.

Em maio do ano passado, Ricardo Areias celebrou ao lado da atriz o aniversário de Flor, ora espreite aqui.

Reprodução Instagram, DR