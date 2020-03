Reprodução Instagram, DR

Devido ao surto do novo coronavírus, assitiu-se um açambarcamento nos supermercados, sendo constantes a imagens de várias prateleiras vazias. Em quarentena, Agir foi ela primeira vez ao supermercado, este domingo, 22 de março, e mostrou-se surpreendido com o que assistiu.

"Ia cheio de medo, achando eu que iria encontrar um “Faroeste” de “Cowboys” chefes de família a correr atrás dos “pele vermelha” papéis higiénicos para limpar a terrível diarreia mental que o pavor que o Covid-19 lhes provocara fazendo-lhes achar que deveriam adquirir e acabar com o stock do estupidamente imprescindível papel higiénico para mais de um ano", começou por escrever.

"Mas qual não foi o meu espanto, quando me deparei com relativamente pouca gente, ordeiramente levando somente o necessário, respeitando a distância social, preocupada mas esboçando, ainda assim, sorrisos com o olhar através das máscaras cirúrgicas descartáveis", continuou.

"Posso ter tido sorte e provavelmente tive, porque sei de relatos de pessoas que viveram um verdadeiro pesadelo, mas esta minha sortuda experiência fez-me acreditar, que quando realmente é preciso e depois do pânico repentino passar, o ser humano tem o comportamento cívico certo e adequado. Mesmo na tempestade esperaremos juntos ( ainda que separados ) e esperançosamente pela bonança. Boa Quarentena", rematou.